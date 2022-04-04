曾擔任台北市都發局長長達4年的建築師林洲民，去年底和妻子林宜珍結婚，兩人近日喜迎寶貝女兒誕生！典藏雜誌社長簡秀枝分享林一家3口照片，許多網友感動留言：「太棒了，真的好勵志」、「恭喜」。

66歲的林洲民在北市府小內閣任內，因大巨蛋案名噪一時，後來和台北市長柯文哲漸行漸遠，最後離開市府團隊。他去年底和小他19歲的林宜珍結婚，女兒最近呱呱落地，大概是等不及跟爸媽見面，比預產期早了10天。

簡秀枝在臉書貼出林洲民一家3口照，很多人大受感動，紛紛留言祝賀。林洲民感動之餘有點措手不及，「這叫骨肉親情，這種感動與悸動，不是筆墨所能形容。爸爸活了60多歲了，從來沒有這麼的激動、驕傲與滿足」。

林洲民也對老婆懷孕、生產期間的偉大表示心疼，直呼媽咪了不起，「她展現了女性意志力，身兼孕媽與博士生，這種刻苦向上、堅毅不拔的精神，正是我們林家人永遠的記憶與驕傲」。