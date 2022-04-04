俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍陸續遭指控性侵烏克蘭女性。

俄羅斯軍隊才撤離基輔地區，警方、媒體、人權組織便陸續接到報案電話，烏克蘭婦女指控遭到俄軍輪暴、在兒童面前遭到強姦，不過除了俄軍，烏克蘭民兵也被控試圖性侵婦女。

烏克蘭國防部3日公開基輔外圍20公里處高速公路上覆蓋了一條棕色毯子的照片，英國《衛報》（The Guardian）報導，這張照片是由攝影師帕林查克（Mikhail Palinchak）拍攝，毯子底下堆疊了1具男性遺體及3具女性遺體，女性罹難者全身赤裸，部份軀體被焚燒過。

Dead civilians are seen on the sidelines of highway 20km from Kyiv, Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. Under the blanket 4 or 5 dead naked women whom tried to be burned on the roadside. pic.twitter.com/5kWVTh8avm — Mikhail Palinchak (@mpalinchak) April 2, 2022

《衛報》指出，這張照片是俄軍入侵烏克蘭後，屠殺、強暴、施虐平民的最新證據。

報導也指出，自俄軍撤離基輔周圍地區、轉往烏東作戰後，陸續出現婦女、女孩向警方、媒體、人權組織通報俄軍佔領時面臨的暴行，她們的證詞包含在槍口下被輪姦、侵犯，在孩童面前遭到性侵。

反人口販運、家暴、性侵組織「La Strada Ukraine」會長徹莉帕卡（Kateryna Cherepakha）表示，協會設置的緊急專線已經接到好幾通婦女、女孩尋求協助的電話，但礙於戰爭，多數案例都無法幫上忙，她也擔心性侵的案例可能只是冰山一角。

性侵及性暴力被視為戰爭罪，烏克蘭檢察總長及國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）已表示，將對俄烏戰爭中通報的性侵案件展開調查。

不過法律仍無法消除烏克蘭婦女的恐懼，現年31歲、來自基輔的梅德韋丘克（Antonina Medvedchuk）表示，逃離基輔前，她打包的第一樣東西是保險套及剪刀，當作保護自己的武器，當宵禁結束，她上街尋找的不是急救箱，而是避孕藥。

不過實際上這場戰爭中不是只有俄軍被控侵犯烏克蘭婦女，烏國中西部大城市文尼察（Vinnytsia）一名女老師先前報案，指出一名烏克蘭國土防衛隊（Territorial Defence）人員將她強行拉到學校圖書館、試圖強暴她，這名烏克蘭民兵隨後被捕。