清明連續假期還沒結束，台中市就傳出毆打人致死的事件。住在霧峰區、38歲楊姓男子，本月2日到徐姓女子（38歲）的檳榔攤找徐女聊天，言語間猛「虧」徐女，還揚言要追徐女就讀國中的女兒，引發徐不滿，3日晚間喝酒後偕同林姓乾弟找楊男理論，卻失控打死楊，警方訊後依傷害致死罪將2人送辦。

警方調查，沒有工作的楊姓男子與徐姓女子是透過友人介紹認識，經常到徐女的檳榔攤騷擾，2日當天，他又再度到檳榔攤騷擾徐女，甚至還要徐女介紹就讀國中的女兒給他，引發徐女極度不滿。

楊男獲知自己的言行讓徐女不高興，便表示願意道歉，3日晚間，徐女與親友在家中聚餐，酒後提起女兒被言語騷擾的事情，越想越生氣，就偕同林姓乾弟弟（32歲）一起到楊家欲找楊男理論，雙方在言談中一言不合，徐女就甩了楊男巴掌、林男也毆打楊男幾拳並踹楊，導致楊男往後摔跌在地。

現場有徐女的10名親友勸架，但都架不住徐女，所幸警方獲報後趕到現場並將楊男送醫，楊男胸前有擦挫傷、後腦有傷，到醫院救治後宣告不治，警方將現場人員帶回偵訊後，依傷害致死罪法辦徐女、林男，今天將進行相驗，釐清死因。