我國為東方果實蠅及瓜實蠅疫區，我國產鮮果實須經蒸熱、冷藏或蒸熱冷藏複合式檢疫處理後方可輸日，繼2020年期因COVID-19疫情影響而授權後，2021年持續同意授權防檢局辦理鮮果實輸日檢疫處理作業，去年台灣有8項鮮果持續獲日本授權檢疫，輸日量較2020年同期成長22％，其中輸日文旦鮮果實達45公噸，成長幅度達2倍。

防檢局說明，因我方執行2020年期鮮果實輸出檢疫處理作業備受日方肯定，2021年再獲日本同意持續授權，本期作業自2021年5月23日至2022年3月15日，經檢疫芒果85萬9535公斤、荔枝19萬398.5公斤、葡萄40公斤、文旦4萬5354公斤、白柚1059公斤、椪柑4萬6471公斤、臺農二號木瓜2094公斤，以及棗鮮果實2萬4873公斤，計1170公噸，較2020年同期(959公噸)成長約22％。

其中文旦鮮果於110年COVID-19疫情持續影響下，仍能有260％成長並刷新自1999年開放以來輸銷紀錄，棗鮮果實檢疫處理作業，仍持續辦理。

防檢局強調，為確保輸出檢疫作業順利，已於作業前積極整備相關配套措施並召開事前協調會，宣導輸出業者落實田間果實蠅防治及採收後之防護工作，輸出檢疫時逐批加倍取樣檢查，確認無罹染輸入國關切之有害生物且符合輸入國檢疫規定，始核發輸出植物檢疫證明書。

此外，輸出業者嚴選供果園、加強生產管理、強化選果及安全用藥，俾符合日本要求。透過農委會國際處、防檢局、農糧署、檢疫處理場方及輸出業者通力合作，順利完成輸日作業，協助我8項鮮果實符合日方檢疫要求，維持我國優質果品國際形象，將有助國產水果拓銷及提升市佔率。