失蹤多年的74歲王姓男子，早已被法院宣告死亡。今年3月他因昏迷被送到台南永康奇美醫院急救後去世，但因身上沒有任何足以辨識身分的證件，經永康警分局永康派出所警員林忠毅與分局防治組巡佐陳育文，合力透過查訪、指紋比對協助確認死者身分後，林員還特地北上彰化聯繫家屬處理後續喪葬事宜，讓死者得以落葉歸根。

今年3月中旬，王男因昏迷被送到奇美醫院急診搶救，之後轉加護病房過世，由於身上沒有證件，院方先透過特徵找到疑似相符的王姓男子就醫紀錄，並嘗試通知該身分的家屬，但家屬告訴院方，家中確有一名王姓男子，但因失蹤多年已遭法院宣告死亡，如果沒有進一步的相符資訊，他們無意願南下處理。永康奇美醫院只好行文永康警分局，請求協助確認死者身分。

經陳育文與院方社工將案情過程呈報台南地檢署，並聲請啟動司法相驗；檢方也認為有必要，指示啟動相關調查。

承辦此案的林忠毅，經多日訪查，終於找到王男的同居人，但對方也無法為死者確認身分，只知道死者生前在建築工地從事土水工作；林員獲悉再致電家屬詢問王男失蹤前從事何種工作？家屬也表示是土水工作，兩者相符的關聯性讓案情出現重大突破，此時警方也透過指紋鑑定，成功確認死者就是王男。

林忠毅為免讓王男家屬南北奔波，還特地配合家屬空閒時段，帶著所有資料專程北上彰化，並於就近的派出所完成相關流程，方便家屬處理後續喪葬事宜，讓死者得以落葉歸根。