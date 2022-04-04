桃園舞蹈班傳播鏈今日又爆，傳宜蘭市黎明國小1位學生在居家隔離期間陰轉陽，疑似與喜姆比舞蹈教室有關；宜蘭縣政府今天下午3點將在宜蘭縣疫情指揮中心記者會統一對外說明。

黎明國小校方對家長傳送預防性停課說明，訊息中表示，該校有4位學生與喜姆比異想空間舞蹈班確診者足跡重疊，3月30日起經衛生局匡列居家隔離，4位孩童第1次PCR為陰性，其中1位居家隔離期間陰轉陽，目前住院中。

宜蘭縣政府教育處考量學校師生及家長安全，該班級師生共26位，4月4日採預防性停課，4月11日復課。