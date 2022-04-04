日本AV女優波多野結衣有「暗黑界林志玲」的稱號，出道14年仍擁有高人氣，是許多男性心中的性感女神，波多野結衣近日則現身在YouTuber三原慧悟與「變態先生」JUN醬拍片中，波多野結衣體驗台式腳底按摩，讓她直喊痛，而從台灣爆紅的波多野結衣也回憶起她在台灣發展的各個點滴。

YouTuber三原慧悟帶著波多野結衣體驗台式腳底按摩，師傅動作俐落地按摩波多野結衣的腳底，儘管動作輕柔，但仍讓波多野結衣狂喊好痛，她眉頭緊皺、表情痛苦，波多野結衣還好奇問師傅：「為什麼會這麼痛？是我身體哪裡不好嗎？」不過三原慧悟看到波多野結衣崩潰表情，他還興奮直呼：「對！我就是想拍這個，多給他按一按」，逗樂全場。

波多野結衣體驗台式腳底按摩狂喊痛。 （圖／取材自三原JAPAN Sanyuan_JAPAN Youtube）

波多野結衣是從台灣紅回日本，她談到與台灣的淵源，波多野結衣則說，自己第一場公開活動就辦在台灣，一方面是自己被說長得很像名模林志玲，加上感恩台灣在日本311時給予的幫助，也因如此便讓波多野結衣再創事業高峰。

最後，三原慧悟也問波多野結衣，是否會因工作而對日常性愛排斥？波多野結衣則說，自己私生活其實很乏味，加上年紀增長，「如果沒有工作的話，作為女人好像已經枯了」，平時可以算是靠工作來解放自己的需求。也因為職業關係，波多野結衣表示，她每個月一定要檢查性病，這也算是職業道德。