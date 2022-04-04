全國家長會長聯盟4日舉行「雙禁加熱菸、電子煙！拒絕菸害防制走回頭路！」記者會，台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然提到，美國曾發生電子煙肺傷害事件，嚴重者須插管，日本研究也顯示，使用加熱菸會產生和電子煙肺傷害一樣的「急性嗜伊紅性白血球肺炎」。加熱菸跟電子煙有相似的毒物學成分，都會形成肺傷害，也都會因尼古丁成癮，以菸害防制角度來看，應歸類為相同的新型菸品。（陳君瑋攝）

「拒絕新興菸品，保護青少年。」立法院目前正在審議《菸害防制法修正草案》，全國家長會長聯盟近日調查3541份全國家長的意見，超過95％支持雙禁電子煙及加熱菸，以防止青少年成為新一代菸民。

「新型菸品」包括電子煙及加熱菸，還有未來可能發明的菸品。「電子煙」是將液態的煙油以電力加熱，形成煙霧以後吸用；「加熱菸」則是以電力加熱菸草柱，產生煙霧。菸草柱是菸草和添加物組合的菸品，外觀類似紙菸。

全國家長會長聯盟今天召開記者會，呼籲立法院審議《菸害防制法修正草案》時，應同時禁止電子煙及加熱菸。（林志成攝）

行政院版《菸害防制法修正草案》3月1日於立法院完成一讀，其中雖禁止電子煙，但加熱菸只要通過國民健康署的「健康風險評估」審查，即可合法販售。

對此，全國家長會長聯盟在3月13日至25日進行問卷調查，收到3541份來自全國各地家長對於新興菸品的意見，贊成政府全面禁止電子煙「非常同意＋同意」者高達97.5％；贊成政府全面禁止加熱菸「非常同意＋同意」者有95.5％；贊成政府禁止未來所有新興菸品「非常同意＋同意」者有96.7％。

台北市高職學生家長會聯合會總會長蕭揚江說，衛福部網站在2019年5月公布的資料就描述加熱式菸品和傳統菸品一樣，都含有尼古丁及致癌物質，他實在不了解立法院修法時，為何放行加熱式菸品？

台北市家長會長協會理事長周季平指出，電子煙是非法的，無法在便利商店大賣場買到，必須透過地下及非法方式取得。他很擔心應少年為了好奇、嘗鮮，透過地下管道去買電子煙，不肖商人可能會加入毒品或是廉價的化學添加器來獲取更大利潤，到時青少年將受到非常大的傷害。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示，美國疾病控制與預防中心（CDC）調查發現，截至2020年2月18日，電子煙已造成全美50州至少2807人住院、68人死亡；日本的研究也顯示，使用加熱菸會導致和電子煙肺傷害一樣的「急性嗜伊紅性白血球肺炎」，甚至要死用肺克膜搶救。

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