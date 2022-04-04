上海市公安局黨委副書記、副局長張亞宏4日在防疫記者會上表示，針對個別違反防疫規定的現象已就幾起典型案例陸續發佈了通報，依法調查並處罰。他也提醒網路不是法外之地，市民在微信朋友圈、微博等社交媒體上發佈或轉發涉疫資訊時，切勿未經核實就自己編、隨意發、隨手轉，不要成為謠言傳播的推手，以免觸犯相關法律，也對正常的防疫秩序造成影響。

根據澎湃新聞引述張亞宏說，針對違反防疫規定的幾個典型案例上，第一個是應檢未檢，拒不配合核酸檢測。日前松江一名男子故意躲避核酸檢測，多次掛斷工作人員的通知電話，閉門不出。在工作人員上門提醒下樓做核酸後，還故意出示微信名片二維碼來欺騙檢測人員，嚴重影響核酸檢測工作秩序，已被依法行政處罰。

第二個是擅自離開封控社區還拒絕佩戴口罩，浦東一名男子不戴口罩，嘴裡叼著菸在大街上閒逛，實際上是不聽勸阻擅自離開封控社區，被防疫巡控人員發現後仍拒不佩戴口罩、態度惡劣，浦東警方依法做出行政處罰與警情通報。

此外，還發現部分民眾不遵守封控管理「足不出戶」要求，偷偷出門遛狗或到社區門口取外賣，以及零星與防疫人員發生口角甚至肢體衝突。