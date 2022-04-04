大陸國家發改委近期召開推動「十四五」規劃102項重大工程實施部際聯席會議，要求加快推動項目實施，加快在建項目建設，儘快形成實物工作量。當下，大陸多地重大專案密集開工、建設如火如荼，透過擴大有效投資，穩定經濟大盤。

據《人民日報》報導，大陸重大工程正緊鑼密鼓地推進。4月1日，白鶴灘—江蘇±800千伏輸電線路湖北漢江跨越段順利貫通。該線路全長2087公里，計畫於今年建成投運，投運後每年可向華東送電300億千瓦時；3月25日，福建福清核電6號機組完成了滿功率連續運行考核，正式具備商業運行條件，標誌著華龍一號示範工程全面建成。

同時，隨著一台隧道硬岩掘進機旋轉的刀盤破岩壁而出，陝西引漢濟渭工程的關鍵控制性工程——秦嶺輸水隧洞近日全線貫通；作為交通強國高速公路智慧建造試點項目，中國建築南通繞城高速公路專案路基填築於3月正式開始。

重大工程施工正酣，推動投資實現開門紅。大陸國家統計局資料顯示，今年1-2月，固定資產投資年增長12.2％，比上年全年加快7.3個百分點。其中，基礎設施投資年增長8.1％，增速比2021年全年加快7.7個百分點。

大陸國家發改委主任何立峰此前表示，102項重大工程是個目前已分解出2600多個專案，其中96％已經開工，正穩妥有序推進實施。

此次會議要求， 102項重大工程各牽頭部門要切實履行好責任，區分項目類型分類有序推進，加快推動專案實施。要在防範化解各類風險基礎上，扎實做好推進專案前期工作，儘快形成實物工作量。