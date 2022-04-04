新竹市號稱公園城市，近5年推動「進擊的公園」計畫，兩階段共改善全市33座公園，市長林智堅邀請大小朋友在新竹左岸體驗完2022新竹市兒童藝術節6大太空遊具後，再到那魯灣文化聚落、新竹、綠光、明湖及關新等5座公園遊玩，感受新竹市兒童城市的歡樂。

林智堅表示，他上任後推動「進擊的公園」計畫，1.0改善全市23座公園，5年投入近5億元，今年再度啟動2.0，預計改善10座公園，打造市民最需要與想要的建設。

清明連假期間，2022新竹市兒童藝術節在左岸熱鬧登場，歡迎全國親子來到新竹住1晚，完成左岸太空任務後，再到特色公園、新竹市立動物園、17公里海岸、新竹漁港等景點，度過美好假期。

他並先推薦新竹市區5大特色公園，首先是去年底剛啟用的「那魯灣文化聚落」，位於那魯灣街55-1號，有2層樓高大型溜滑梯，孩子可盡情跑跳玩樂，還有屋頂瞭望台，可坐在小綠丘遠眺絕美海岸線，一旁就是17公里海岸線，沿途有海山漁港、南港賞鳥區等知名景點，親子還可騎單車暢遊。

再來是大家熟悉的「新竹公園」，從新竹火車站後站步行10分鐘即可抵達，有百年歷史的新竹公園，市府近年啟動大改造，串聯鄰近的新竹市立動物園、玻璃工藝博物館、春室Glass Studio（玻璃工坊）、湖畔料亭、孔廟廣場與假日花市，還有小朋友最愛的3種類型大沙坑，與全區無障礙共融式遊具，有鞦韆、旋轉盤、溜滑梯等，在新竹公園就可填滿1天行程。

「綠光公園」則是唯一從無到有的新闢公園，位於公道五路高架橋旁，過去是汙水處理廠用地，新設生態滯洪池及地景式遊具，包括溜索設施、攀岩牆、平衡木、沙坑、溜滑梯、盪鞦韆，讓孩子大玩跑酷訓練平衡感，還增設復古式汲水器，讓小朋友可親手體驗。

鄰近青草湖的「明湖公園」，占地1.2公頃，園內超過400棵喬木、樹蔭密集堪稱城市森林，有直通青草湖的景觀高架步道、大型磨石子沙坑溜滑梯與共融式遊具，全區娃娃車、輪椅出入無障礙，適合長輩、孩子來放鬆「森」呼吸。

林智堅也邀請大家別錯過全新整建的青草湖，有SUP立式划槳、天鵝船等水上活動，還有可180度欣賞無敵湖景的步道與浪漫約會平台。

最後是有孩子的夜店之稱的「關新公園」，有寬敞的磨石子溜滑梯、草坡溜滑梯還有攀爬遊戲台及黑板塗鴉牆，中央更有開闊的綠色大草坪，除了提升排水機能、更選擇較耐踩踏的草種，大家都能安心使用，並配合既有林蔭位置，打造休憩涼亭與座椅，建立玩樂、遊戲、發展體能的多功能公共開放空間。