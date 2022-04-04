紐約聯準銀行總裁威廉斯：聯準會最快5月縮表 11:422022/04/04 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國聯準會（Fed）最快可能在5月3日至4日的政策會議宣布縮減資產負債表，以對抗美國格外嚴峻的通膨風險。 威廉斯指出，聯準會最快可能在5月聯邦公開市場委會員（FOMC）會議宣布縮表。通膨是聯準會最大的挑戰，美國通膨已揚升至6.5％，較聯準會2％的目標高出逾2倍，俄烏交戰、新冠疫情、勞工與供給短缺，可能繼續推動通膨上揚。 威廉斯同時表示：「經濟展望的不確定性依然非常高，且通膨展望風險格外嚴峻。」 烏俄戰爭蝴蝶效應 雙北預售新案開價攀峰 三陽本業獲利登頂 配息1.3元 #上揚 #聯準會 #威廉斯 #紐約 #聯準銀行總裁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美房貸利率飆 買氣續旺 04:102022/04/02 全球財經 科技醫療布局發酵 浩鑫去年獲利站8年新高 09:332022/03/31 財經 91天期國庫券貼現率0.43％ 衝22個月新高 17:542022/03/31 財經 戰事帶旺黃金美元 美股跳水 04:102022/04/02 全球財經 金融類股指數大漲1.3％ 續創25年新高 13:152022/03/31 財經 《國際經濟》這數據看旺 聯準會5月升息2碼機率升 15:182022/04/01 財經 別只管俄烏大戰！華爾街頭號大敵是他：比普丁更恐怖 10:092022/04/01 財經 專家傳真－升息及戰爭隱憂下之投資避風港 04:102022/03/31 專題周報 高通膨時代 實質資產 投組必備 04:102022/03/31 投資理財 升息循環 主題股票基金帶勁 04:102022/03/31 投資理財 許家豪專欄－面對波動市場，布局掌握三關鍵 04:102022/04/02 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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