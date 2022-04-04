紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國聯準會（Fed）最快可能在5月3日至4日的政策會議宣布縮減資產負債表，以對抗美國格外嚴峻的通膨風險。

威廉斯指出，聯準會最快可能在5月聯邦公開市場委會員（FOMC）會議宣布縮表。通膨是聯準會最大的挑戰，美國通膨已揚升至6.5％，較聯準會2％的目標高出逾2倍，俄烏交戰、新冠疫情、勞工與供給短缺，可能繼續推動通膨上揚。

威廉斯同時表示：「經濟展望的不確定性依然非常高，且通膨展望風險格外嚴峻。」