俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈戰事，西方各國對俄羅斯祭出經濟制裁，受影響的產業包括晶片業、航太及金融等關鍵產業，歐美國家盼藉此舉避免俄羅斯取得高階晶片，削弱其發展軍事武器的能力。然而有專家認為，全球晶片流通的方式如同毒品，存在掮客及黑市，因此相關單位要能清楚掌握晶片出廠後的流向並不容易。

路透社報導，美國晶片製造商美滿電子科技（Marvell Technology）在2016年得知旗下晶片出現在俄羅斯的無人偵察機後，隨即針對晶片流向展開調查，但最終只查到成本不到2美元（約新台幣57元）的晶片曾在亞洲被轉手兩次，最終就因持有的經銷商倒閉而沒有下文。

沒想到，近期立陶宛尋獲的俄羅斯無人機上又出現該類型的晶片，讓該公司感到相當意外。有專家點出，此次美滿科技的案例，突顯晶片廠商無力追蹤旗下低階產品流向，此狀況可能阻礙美國實施新制裁措施，俄羅斯最終還是能拿到歐美國家生產的晶片或半導體產品。

報導指出，用來打造超級電腦的高階晶片通常會直接賣給企業，但成本較低的晶片，通常都會在經銷商之間轉好幾手，最後才裝在機器上，西方國家新一波制裁雖然相當重要，但晶片業的挑戰更大，如何避免讓西方的半導體不被用在俄羅斯的武器中。

研究機構Conflict Armament Research去年底公布的調查報告顯示，他們在俄羅斯的無人機上發現來自三星、英特爾、恩智浦及意法半導體等廠商生產的晶片。

美國智庫CSIS科技政策主任James Lewis分析表示，「這就像毒品交易，全球晶片的市場流動存在掮客、中間人、黑市甚至是洗錢等狀況。」不過James Lewis認為，現在對西方國家而言，最重要的不是了解每塊晶片的下落，而是透過群體的力量擾亂俄羅斯的供應鏈。