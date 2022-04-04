四海幫堂主之子遭凌虐打斷手丟包 全因爭風吃醋釀禍

北市高中生因女孩子爭風吃醋，13日深夜11時許，其中3人將1名未成年方姓學生擄走，帶到八里的山區以棍棒毆打，造成方男雙手骨折，隨即丟包在三重街頭，警方表示，被害的方姓少年，父親是四海幫的堂主，擄人的18歲劉姓男子疑為北聯幫幫眾，現已遭法院裁准羈押，警方將嚴密監控幫派，防止暴力衝突或治安疑慮。

劉嫌和友人、陳姓少年都是高中同學，3人與年齡相仿，陳與未成年的方男在臉書IG上互嗆，上月13日方姓少年在貴陽街一處棋牌社打牌，遭到劉、陳等人巧遇，劉嫌提議將人帶到其他地方講清楚，而方並沒有拒絕，跟隨陳等3人離開，前往八里一處山區，陳等3人一下車就分持棍棒、徒手毆打教訓，方姓少年以雙手保護頭部，造成手臂骨折，全身多處擦挫傷。

方男被帶走後，原本在棋牌社打麻將的朋友見狀，立即打電話報警，並嘗試聯繫方男，但都沒有回應，經過數小時、14日凌晨1點多，方男被丟包在三重文化南路，倒臥在路邊，路人見狀報案，三重警方則通知萬華，指稱方男從萬華被擄走，萬華警方隨即接手承辦。

警方根據劉男押人使用的車輛，鎖定劉藏匿在大同區某賓館，將劉男逮捕後依妨害自由、殺人未遂等罪移送檢方複訊，並通知另外2名同夥說明，包括未成年的陳姓事主，他坦承全案因他爭風吃醋而起事端。

警方調查，方姓少年的的父親是四海幫的大哥，而劉、陳等人聲稱是北聯幫幫眾，但警方並未證實，為了避免引發江湖恩怨，警方已嚴密監控兩大幫派，防止任何可能發生的暴力衝突或治安疑慮。