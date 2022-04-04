花蓮「五味屋」每年兒童節都會準備系列活動慶祝，今年首次舉辦市集，讓孩子擔任「攤主」，以自行規劃、執行方式，激發每位孩童的創意。（五味屋提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮「五味屋」每年兒童節都會準備系列活動慶祝，今年特別安排閱讀活動，透過導讀繪本故事，激發孩子思考能力（五味屋提供／羅亦晽花蓮傳真）

「五味屋」是花蓮壽豐鄉豐田村民與孩童的社區活動場所，成立迄今都以社區公益二手商店方式經營，每年兒童節都會準備系列活動慶祝，今年除安排閱讀、烘焙活動、與孩童一同到田間種洛神花苗株，更首次舉辦市集，讓孩子擔任「攤主」，以自行規劃、執行方式，激發每位孩童的創意。

五味屋歡慶兒童節，首次在豐田冊所舉辦「豐田冊所踏青市集」，創辦人、東華大學教授顧瑜君在市集開始前，先帶著社區孩子及家長們，在一旁的田野間，親手種下洛神花苗株，期待日後收成可製成洛神花蜜餞與人分享。

市集中，除有DIY體驗、手作物品等，五味屋為讓孩子有不一樣的學習體驗，特別請他們擔任「套圈圈（娃娃）」攤位的攤主，且整體設計與執行均由孩童自行規劃，藉以激發創意。由於小老闆們的招呼十分熱情，有模有樣的架勢吸引不少大人、小孩前往，攤位相當熱鬧。

此外，五味屋還特別安排閱讀與烘焙活動，其中閱讀活動是透過導讀繪本故事，激發孩子思考能力；烘焙活動則是以先前孩童們種植加工的洛神花為材料，製作健康美味點心，與慈濟大學醫學院合作傳遞健康飲食觀念。

「豐田冊所」是豐田村裡的公益書店，成立於2015年，也是那年五味屋送給孩子的兒童節禮物，如今已邁入第7年，裡頭有各種二手書及少許新書共近5000冊。

顧瑜君表示，當時考量花蓮木瓜溪以南的地區，長期缺乏人文書店的刺激，期許書店能以書為載體，輔以在地多元文化活動，創造各種閱讀可能，豐富孩子視野並培養孩子經營書店、策展等能力，串起新世代與社區的交流，建立鄉村孩子迎向未來的信心與勇氣。

顧瑜君說，今年兒童節期許在「豐田冊所」旁舉辦市集，讓其成為鄉村生活的一部分，使在地攤主有機會與外地民眾交流，希望未來能常態舉行。