電動車龍頭特斯拉位於上海浦東的工廠原先預計4日恢復生產，但受到疫情影響，內部通知已取消當天重啟的生產計畫。特斯拉並稱，由於供應鏈中斷和中國工廠停工，其產量比上一季下降。

法廣引述路透消息指出，從最新看到的特斯拉內部通知，該公司已通知工人和供應商，其上海工廠不會像之前預計的在4月4日恢復生產。該通知沒有詳細說明原因，也沒有說明公司預計何時恢復生產活動。

路透3日援引兩名消息人士稱，特斯拉計畫在4日恢復生產，因為預計第一批工人將從上海的疫情封鎖中解脫出來。

路透在3月31日的一篇報導中說，特斯拉尚未獲得上海市政府的許可，將其組裝好的電動車從浦東運送到上海西部地區。

特斯拉2日公告第一季電動汽車交付量創下新高，但由於供應鏈中斷和中國工廠停工，其產量比上一季下降。首席執行官馬斯克（Elon Musk）在推特上表示：「受供應鏈中斷和中國清零政策影響，這是一個『異常困難』的季度。」

特斯拉本季交付了31萬餘輛汽車，比上一季度略有增加，比去年同期增長68％。特斯拉在1月至3月間生產30萬5407輛汽車，而上一季為30萬5840輛。

這次是特斯拉上海工廠自2019年底開始生產以來最長的停產之一。一位消息人士告訴路透，特斯拉在上海工廠每週生產6000輛Model 3和1萬輛Model Y汽車。