台灣第一座葛萊美獎出爐，設計師李政瀚與于薇今天以「八歌浪」獲第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，代理發行、7度入圍葛萊美的風潮音樂十分興奮，感動寫下華人音樂史紀錄。

「八歌浪Pakelang」是董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊跨界合作，於2021年推出新專輯，在阿美族古調基底上，加入雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出與第一代截然不同的音樂風貌，由風潮音樂代理發行。

風潮音樂創辦人楊錦聰也在臉書開心分享，「一早醒來聽到這個消息真是太令人振奮了」。他表示，風潮音樂報名葛萊美獎將近30年，總共入圍過7項葛萊美獎，包含3個音樂獎項、4個設計獎項，這已創造華人音樂史上傳奇的紀錄，今天終於被打破。

楊錦聰除恭喜2名優秀設計師李政翰、于薇，抱回台灣史上第一座葛萊美獎，也大讚董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊了不起，能找到這2名年輕傑出的設計師，並願意花高成本印製這張專輯，才有今天的成績。

風潮音樂今天透露，這次報獎過程其實困難重重，幾經波折，團隊更在截止前一天收到葛萊美獎「資格尚不符合」的消息，團隊也放下手邊事務全心跨海處理，這回能順利入圍並奪得獎項，讓團隊非常興奮。

風潮音樂分享，第二代馬蘭吟唱隊是由第一代團長郭英男的兒子蔣進興接班傳承。這次「八歌浪Pakelang」與第二代馬蘭吟唱隊合作，除了保留4首馬蘭阿美族古調外，董事長樂團的吉董（吳永吉）也跟蔣進興合作創作6首新歌，並大膽在編曲中融入本身擅長的民俗樂器，把嗩吶與原住民的歌聲融合在一起，既衝突又有美感。

風潮音樂表示，專輯名稱「八歌浪Pakelang」在阿美族語中，表示豐收或工作告一段落之後舉行的樂舞慶典，舉凡慶典完成、家屋完工、金榜題名、升遷等喜事，都會舉行Pakelang。

風潮音樂補充，這回與「然點設計工作室」合作的專輯裝幀概念，從馬蘭部落所在的台灣東部海岸為出發點，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，用郭英男與阿美族人們昂首高歌的意象製成板塊，拼合成專輯內頁，整體設計印刷精美，令人感受到海島上澎湃且生動豐富的音樂元素。（編輯：張雅淨）1110404