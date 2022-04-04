上週六(4／2)大陸監管當局宣布擬同意美方監管機構全面獲取在美上市中國公司審計報告，對於中概股在美國被強制退市可能有解，激勵今（4／4）在香港上市的中概股走勢，恒生科技指數今走高，上午收盤漲幅超3％。成分股中，嗶哩嗶哩漲近6％，理想汽車漲5.75％，百度漲近5％，京東、網易漲超4％。

4月2日，證監會會同財政部、國家保密局、國家檔案局就修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》（簡稱《規定》）公開徵求意見。《規定》修訂草案中特別刪除了原《規定》中關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」條款與表述。

同時明確表明，境外證券監督管理機構及有關主管部門提出就中國境內企業境外發行證券和上市相關活動對境內企業以及為這些企業提供相關證券服務的證券公司、證券服務機構進行調查取證或展開檢查的，可以透過跨境監管合作機制進行。

分析指出，大陸監管當局罕見讓步，很可能因此消除美國監管機構獲取在美上市200多家中資公司審計報告的重大障礙，從而化解中美兩國政府在這一問題上歷時數十年的爭議。

證監會相關部門負責人表示，中國證監會堅定支援企業根據自身意願自主選擇上市地。《規定》的修訂旨在進一步加強境內企業境外發行上市相關保密和檔案管理工作，明確上市公司資訊安全責任，維護國家資訊安全，減少不必要的涉密敏感資訊進入工作底稿，提高跨境監管合作的效率，體現了統籌開放與安全的理念，將促進中國境內企業境外發行證券和上市活動有序展開。