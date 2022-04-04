林鄭月娥今（4）日宣布不再參選特首選舉。至於是否有其他人參選，林鄭月娥拒絕評論，並指至今未收到官員辭職。

林鄭月娥表示，未來三個月會繼續做好四方面工作，包括辦好特首選舉、穩控第五波疫情、香港回歸25周年系列活動、港府換屆交接。她說，去年3月大陸全國兩會時已向北京表達不連任意向，最大原因是「家庭」。

至於是否有其他人參選？林鄭月娥拒絕評論，並指至今未收到官員辭職。

香港第六屆特首選舉將於5月8日舉行，提名期由4月3日開始，至4月16日結束。林鄭月娥6月30日完成特首5年任期。