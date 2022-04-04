中山國小原有2位學童確診，今天增加1例。（吳佩蓉攝）

宜蘭疫情再增2例，桃園舞蹈老師傳播鏈持續擴大中，上午傳出1位宜蘭黎明國小學童確診，是喜姆比舞蹈班學生，居家隔離期間陰轉陽；據了解，光復國小原有3位學童確診，今天增加1例；中山國小原有2位學童確診，今天增加1例。

目前新增的3名學童，皆與桃園舞蹈老師傳播鏈有關；宜蘭縣衛生局預計今天下午3點，線上疫情記者會說明。

宜縣目前全校停課學校，包含羅東國中、凱旋國小、新生國小、光復國小、員山國小、中山國小共6校，黎明國小確診學童該班級整班停課。