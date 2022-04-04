香港男藝人王喜3日來台，在桃園機場做PCR時，宣稱遭採檢人員戳傷、鼻腔血流不止，甚至以「追兇」、「通緝」等字眼侮辱第一線醫護。有醫師正好是現場護理師的朋友，公開私訊對話，「才不是王喜說的那樣」。

整型外科醫師王樹偉在臉書PO文透露，機場候機室幫王喜採檢的是A護理師、拿衛生紙給他止血的是B護理師，而B正好是他朋友。事發後王樹偉私訊問當天狀況，發現和王喜說的根本不一樣。

「並不是像王先生說的，護理師給他3米長的廁紙用來止血」，護理師說，鼻血一下子就止住了，遞衛生紙給王喜，是讓他把血擦乾淨；護理師也擔心口罩沾到鼻血會失去效用，才會提供乾淨口罩。

至於王喜宣稱護理師「壓頭」，王樹偉解釋，有些人在採檢過程中會下意識把頭往後縮，導致棉棒容易磨到鼻腔黏膜，「固定頭部跟把頭往前推，這兩件事情是不同的，沒有人希望把人弄痛，甚至弄到流鼻血」。