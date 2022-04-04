基隆市政府將於下午防疫記者會說明，「全民防疫愛心篩檢」執行方式，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝今天上午受訪表示，手上數據顯示，基隆今天疫情沒有擴大跡象，快篩普篩主要目的找出社區潛藏確診者。

中央流行疫情指揮中心日前提出計畫，在基隆實施「類普篩」，基隆市長林右昌昨天於疫情記者會上指出，將於今日下午說明如何實施，並提及，此計畫是民眾自願篩檢，絕對要避免去年萬華被標籤化情形，市府改命名為「全民防疫愛心篩檢」。

王必勝表示，陳部長提類普篩，只是拋出概念，並不是定調，不一定要稱為類普篩，只是字面上說明是使用普篩，並非PCR篩檢，他認為，改名為「全民防疫愛心篩檢」也很好，目前選在基隆試辦，因地制宜，地方要怎麼稱呼都尊重。

王必勝說，目前手上數據顯示，基隆疫情今天沒有擴大跡象，透過快篩、普篩主要目的是看社區有無潛藏確診者，並朝此方向繼續努力，他提及，若基隆需要更多快篩試劑，隨時可以載送，至於「全民防疫愛心篩檢」計畫，林市長下午會有完整詳細說明。