購屋跟著公共建設與重大利多，完工後周邊房價也跟著鍍上一層金。高雄市鳳山衛武營生活圈配合鳳山中城計畫，周邊有Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄、捷運雙捷聯開首案、捷運黃線等建設，將為東高雄帶來更多的商機與就業人口，生活圈中古屋現在仍然有機會以1字頭房價買進，專家預期，完工後還有慶祝行情。

鳳山中城計畫是高雄市市長陳其邁對鳳山發展的重要政策，以衛武營國家藝術文化中心為發展核心，形成南部藝文產業聚落的引擎，周邊房市在就業、人口紅利、交通及公共建設題材帶動下，買氣維持熱絡。

預計2028年完工的黃線將串聯多項公共建設，除了連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統外，鳳山還有三井集團投資的Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄、O10/Y18捷運雙捷聯開首案，帶動未來發展。

日前日本三井集團與地主台糖簽約，斥資100億元，位於捷運鳳山西站旁4.3公頃基地，興建樓地板面積6萬坪的「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」，預定2023年動工，2026年完工啟用。

此外，「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18 衛武營站土地開發案」地點在Y18站旁的舊建軍公車站，除了與Y18站共構開發外，建軍公車站基地約5500坪，開發計畫將導入藝文、辦公、休閒商業及住宅等機能，可望引資180億元，完善的地下連通系統可與衛武營藝術文化中心、三井LaLaPort串聯，開創東區藝術門戶，打造高雄衛武營藝術之丘。

多項建設帶動區域房市發展，高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷指出，非常看好未來衛武營生活圈的區域發展，LaLaport規模超過漢神巨蛋購物廣場，可望複製巨蛋商圈的成功經驗，帶動區域商業機能，加上捷運黃線動土，未來將在衛武營站交會，周邊又有衛武營國家藝術文化中心、O10聯開案，創造1+1+1+1的加乘效果，隨重大建設陸續完工，緊鄰「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」的國泰重劃區房價可望坐4望5。

受台積電激勵，連楠梓、橋頭中古大樓也出現2字頭行情，不過根據高雄實價網最新統計，鳳山西站周邊公寓、住宅大樓、華廈產品，2021年每坪均價為13.45萬元；2022年公布成交量有5件，平均成交單價為12.06萬元。

鳳山衛武營站周邊公寓、住宅大樓、華廈，2021年成交價平均為17.24萬元，2022年成交量僅1件，平均單價為24.31萬元。

中信房屋鳳商加盟店店長林冶政表示，該區以屋齡25年的中古大樓或華廈較受歡迎，近期鳳山成交量是銜接上一波去年底台積電的買氣，不過隨政府打炒房加上升息，自住客開始趨於觀望，儘管區域買氣以自住居多，但是成交量還是向下修正。

林冶政說，台積電進駐高雄，引發自住客因剛性需求追高，目前普遍轉偏觀望，之前有部分投資客因中古屋價格水漲船高，改買預售案，現在因預期政策性打炒房，預售屋將不能換約，開始出現投資客出脫潮。