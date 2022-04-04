24歲日本AV女優深田詠美(深田えいみ)，在日本頗富盛名，被譽為前AV女優明日花綺羅接班人，在她精緻甜美的外貌下，擁有如同魔鬼般的姣好身材，社群上也不吝分享性感辣照，一舉一動都撩動著粉絲激動難掩的心。近日，深田詠美向大家宣布健身後的成果，只見她一手拉去身上衣服，腹肌線條變得相當緊實。

外貌亮眼的深田詠美，日常拍攝仍以AV為主，也積極投入社群平台經營，IG上擁有121萬粉絲，也持續投入Youtube衝高人氣指數，還拍攝吃播等節目跟觀眾互動，不過深田詠美持續追求上進，工作之外也保持健身習慣，讓她的身材越來越纖細。而每當深田詠美展示健身成果，便是男網友們的高潮時間。

進入今年3月以來，或許是健身有了明顯進展，她3月一連PO出好幾張健身後的美照，想不到嬌小的身軀卻會在拉開衣服的瞬間，驚見腹肌線條，穿起泳裝除了有S曲線外，還分享給大家結實的肌肉樣貌及小腹的川字肌，肌膚輕彈可破，兩條黑色細肩帶倒出她的雙峰，除了必有的性感美，還意外有種粗曠的野性美感，讓人看得嘆為觀止。

貼文一經發布湧入留言，「腹肌真的好漂亮啊」、「我會上火都是因為妳」、「天啊怎麼能有人身材這麼好」此外，深田詠美也穿上亮色洋裝，健身過後的身材曲線比以往更加突出，也讓她看上去身型更加凹凸有致。