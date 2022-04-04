上海疫情持續升溫，由於快速變化的類封城措施也引發不少突發亂象。根據香港01報導，近日一名來自山東並在上海做小生意的女子聲稱，染疫了三天也沒人理會，更無法回住處，被迫在街頭流浪三天。相關影片在網上引發關注後，這名女子在3月31日已獲當局接到指定地點隔離。

根據網上影片，這名女子來自山東省臨沂市蘭陵縣，在上海做小買賣養家糊口，，從3月30日起，因上海疫情防控各社區封閉，雖然在上海有租房但居委會也不讓她進去。無奈浪街頭只能住在自己賣菜三輪車上，晴天時睡在大馬路，下雨時就找一處橋底下睡覺避雨，最後不幸染疫，更聲稱自己染疫了三天也沒人理會，才不得不錄製影片上網求助。

這名大姊也哭訴，因為自己是外地人、無處可去，在街頭流浪無人理睬，看透了人情冷暖。她在影片中表示，封控期剛開始自己就出現了咳嗽、喉嚨疼的症狀。

據了解，後續由山東省臨沂市政府出面協調後，這名女子在3月31日已被醫護人員接到指定地點隔離救治並妥善安置。