李姓男子與北市中山區某四面佛寺的廟公有糾紛，2019年12月找鄭姓男子去縱火，不但燒毀佛寺，火勢還波及旁邊店家，鄭男被判刑3年8月確定，另李男二審判刑5年8月，被燒毀的通訊行、服飾店店家日前向李、鄭提告求償299萬多元，台北地院判決2人要賠償店家99萬多元。可上訴。

2019年12月7日，台北市中山區某四面佛寺遭人縱火，導致鄰近的3個店面、11輛機車焚毀，多人嗆傷送醫。事後警方查出，李男案發前先把有機溶劑、油漆裝入容器內，放在廟附近巷弄，再帶鄭男勘查地形。

縱火案當天，鄭男依指示前往縱火，之後穿雨衣逃離現場，李男則在附近全程錄影，事後人一起到三溫暖休息，李並交付鄭1萬元酬勞。

鄭被捕後，坦承拿錢縱火，李男則稱他懷疑先前和廟公有糾紛，疑遭對方找人打傷他的眼睛，想要找人報復，他只是要鄭「潑漆」，否認教唆縱火，但檢方不採信，依公共危險罪起訴2人。一審判處鄭3年8徒刑、李6年徒刑。鄭因未上訴而確定，李上訴高院改判5年8月。

因縱火案波及的通訊行、服飾店戴姓負責人，以其生財器具、庫存貨品、硬體設備遭2人縱火燒毀為由，對2人提告求償299萬4475元。

法官認為，該店面於2009年12月設立登記，至縱火案發生為止，店內裝潢、設備均已使用10年而逾耐用年限，經折舊後計算為19萬多元。另庫存部分，法官依職權認定損害金額為80萬元，判李、鄭應連帶賠償店家99萬多元。