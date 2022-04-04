年底的縣市首長選戰，各政黨如何布局是各界關心焦點，其中國民黨台北市議員羅智強從選台北到選桃園，引發一連串事件，也讓不少支持者疑惑「為何堅持不辦初選」，名嘴羅友志今（4）日直播時表示，其實是因為國民黨主席朱立倫想跟民進黨主席蔡英文叫板，才會有現在的狀況。

羅友志今日直播時讓粉絲提問，有網友想知道既然羅智強現在如此堅持要選桃園，那為何不一開始堅持在台北辦初選，羅友志解釋其實是因為「現在的狀況就是不會有初選這種東西！」

羅友志指出，民進黨針對此次選舉修改方法，除了連任的以外，其他六都的安排都由蔡英文協調，讓蔡英文的權力看起來變大了，而朱立倫的想法是自己身為在野黨主席，是民進黨主席的死對頭，因此也要有相同的權力。

不過羅友志指出，蔡英文之所以可以這樣做，是因為她手上握有整個台灣的資源，包括八部二會、各國營董事長及行政院長等，若有人不配合屆時這些資源連該派系的都不給，「蔡英文是為了讓派系平衡，所以必須比派系更高，擁有無上的權利」，但朱立倫身為弱勢的國民黨主席卻要跟蔡英文一樣，「國民黨主席，請問他有什麼資源？他擁有一堆籌碼，可以跟這些人『要脅』嗎？」

羅友志說，在野的國民黨現在沒有這些資源，朱立倫也不是8成、9成黨員投出來的強勢黨主席，想要這樣的無上全力就只能用吵架的方式，甚至還得跟地方妥協，「這樣一個黨主席，卻要六都都你決定，那不就是都你做暗盤嗎？」