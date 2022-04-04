南投縣埔里鎮去年3月發一起情殺命案，黃姓男子與越南籍阮姓婦人各有家庭，卻因感情與金錢糾紛爭吵，死者曾向黃男表示，「我跟你做愛1年了，我身體已經爛掉了」、「當然算做愛的錢啊！」黃憤而持尖刀剌殺8刀，阮女送醫不治，黃喝農藥輕生救回一命，黃男坦承犯行表示願接受法律制裁、作法會超渡死者，南投地院一審判決，將黃男依《殺人罪》處12年6月徒刑，可上訴。

去年3月8日，一名57歲黃姓男子駕駛自小貨車到埔里鎮第三市場，44歲阮姓婦人開的越南商店，原本打算搬回他送給阮的東西，但兩人激烈口角，黃氣憤拿出預藏的刀子剌殺阮婦的胸、腹部，導致內臟露出，其中1刀剌中心臟致命。

黃男與阮女本來各有家庭，因為採茶認識後，發生不倫戀情，阮婦嫁來台灣6年已取得身分證，與丈夫分居後，組採茶班邀新住民姊妹一起工作，認識從事園藝除草工作的黃男。

阮後來在埔里租屋開設越南商店，販賣蔬果及越南雜貨，但阮女與黃男不倫異國戀，竟因金錢惹出殺機，造成阮女客死異鄉。

警方調查發現，黃、阮通訊軟體對話，死者阮女曾向黃嫌抱怨，「我跟你做愛1年了，我身體已經爛掉了」、「當然算做愛的錢啊」，還表示要控告黃男，揚言「法院上會讓你死得很難看」。

黃與阮婦認識，進而成為男女朋友，不滿阮婦花掉他辛苦賺的百萬元積蓄，又提出分手的 要求，黃自覺人財兩失不甘心，經常爭吵，最後手刃阮婦。

南投地院時審判時，黃男辯護律師以案發前黃男與死者相處，呈現精神恍惚、失眠等狀態，屬精神疾病發病症狀，指被告黃男曾有精神科就醫史，希望法官減輕其刑。

南投地院調查黃男曾去身心科就醫，主因為適應障礙，不是屬精神疾病，黃男在案發當天也明確向警方交代時間、地點、行兇原因等，認知功能正常，黃男自述並無身心相關疾病，認定黃男無精神障礙或心智缺陷。

法院審理時，黃男表示後悔，願接受法律制裁，還會作法會超渡來台慘死他手下的死者，賠償被害人家屬，法院審酌黃男有悔意，一審判決依《殺人罪》處12年6月徒刑，可上訴。

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