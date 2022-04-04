今天是兒童節，面對少子化困境，蔡英文總統今天承諾，育兒的事情，政府一定繼續努力，要當台灣家長的「神隊友」。並預告，今年8月育兒津貼將提高至每個月5000元，還有包括擴大不孕症補助、增加公共化幼兒園班級數等措施，「0到6歲國家跟各位家長一起養」。

蔡英文在臉書表示，今天是兒童節，「我也要特別向家長說聲，育兒真的辛苦了！」小朋友的想法總是天馬行空，也有很多獨特的堅持，家長常常沒辦法好好吃飯，也是育兒的寫照，更別提連假能好好休假。今天雖然是假日，想必很多家長也是絞盡腦汁，要給家中的寶貝去哪度過兒童節。

她也貼出政府推動各項措施的圖卡，包括提高育兒津貼，今年8月起每月提高至5000元，第2胎每月6000元，第3胎以上每月可領7000元。

此外，開放育兒父母同時申請育嬰留職停薪並請領津貼，有薪的「產檢假」及「陪產檢及陪產假」提高到7天；增加平價托育名額，0到2歲累計至2021年增設公共化托育313處，2到6歲的公共化幼兒園增設3000班目標，預計今年底提前達標。

同時修訂護兒四法：有加重兒虐刑事責任的《刑法》丶托嬰中心強制裝監視器的《兒少法》丶不適任教師加速退場的《教師法》丶提升專業人力及整合資源主動服務的《家庭教育法》等等。

蔡英文強調，育兒的事情，政府一定繼續努力，要當台灣家長的神隊友。今年8月起也推出各項措施，「0到6歲國家跟各位家長一起養。歡迎大家一起了解」。