今（4）日是清明連假第3日，高公局表示，上午國道壅塞路段主要是國1南向湖口至新竹、國5南向南港系統至石碇、國5北向宜蘭至頭城等路段。國1上午並發生了3件小客車追撞事故。

高公局表示，今日上午9點14分國1北向350.4公里處2小客車追撞，無人受傷，9點25分事故排除，回堵約3公里；9點54分國1高架南向70.5公里處3小客車追撞占用內線車道，無人受傷，10點排除，回堵約1公里；10點59分國1北向209.1公里處2小客車追撞占內車道，無人受傷，11點17分事故排除，回堵約3公里。

預判今日下午重點壅塞路段是國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統。

截至上午11點，國道全線交通量30.5百萬車公里，預估今日交通量118百萬車公里。