谷關天冷地區放置不少山豬吊，許多浪浪誤觸受傷，相當令人不忍。（民眾提供）

谷關天冷地區放置不少山豬吊，許多浪浪誤觸受傷，相當令人不忍。（民眾提供）

農委會昨天才宣布「寵物管理科」正式啟動，蔡英文總統更親自出席儀式表示，毛小孩是家人，愛護牠、善待牠是政府施政目標。不過，台中市和平山區卻傳出違法放置山豬吊，許多浪浪為了覓食誤觸，谷關天冷地區一個村莊，斷腳殘障的狗就有2、30隻，有的甚至只剩下1隻腳，相當令人不忍。

民眾投訴，和平谷關天冷地區，許多民眾為了捕捉山豬，違法放置捕捉器（俗稱山豬吊），無依的流浪狗白天覓食遭人驅趕，牠們只能摸黑外出，不慎誤觸陷阱，這個村莊就有高達2、30隻殘障狗，救援的愛媽更是嚇了一大跳。

當地一位伯伯說，流浪狗若中陷阱，只能被纏在現場不斷的哀號，必須等到擺放者前往發現後才會被放掉，有時一等就是1、2天；他曾經有一次遠遠聽到狗的求救聲，持續了好一陣子，覺得很可憐，乾脆自己聞聲救狗，幸好最後有找到那隻狗，順利將牠放開，這些狗誤觸陷阱後，傷勢嚴重到見骨，真的很可憐！

民眾指出，一個村莊高達2、30隻殘障狗，救援的愛媽嚇了一大跳，輕者斷1隻腿，重者斷3隻都有，幾乎沒有一隻浪浪擁有完整的4條腿，疾呼政府相關單位應制止民眾違法放置山豬吊，愛護毛小孩何時才能真正落實，而不只是喊口號而已。

台中市動物處表示，近期尚未接獲民眾通報，會進行相關了解，同時強調，民眾過失傷害狗已違反動保法，可處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。