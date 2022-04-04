足跡表

中央4日公布新竹縣新增4例本土確診案例，屬台中婚宴延伸的湖口仁慈醫院群聚案，4例皆為醫院15樓男性病患，原匡列採檢對象，昨進行高頻率採檢第4天採檢陰轉陽，醫院已進行全院PCR採檢。

衛生局指出，仁慈醫院累計確診15例（14樓4人、15樓11人），其中1例護理師、14例病患。昨持續高頻率採檢第4天，採檢155人有151人陰性，新增案24611、案24612、案24613和案24614的4例陽性，。

衛生局說明，仁慈醫院從3月30日即啟動感染管制，整棟醫院建築大規模消毒，分艙、分流、分區，醫療服務降載，只出不進，針對高風險人員擴大匡列採檢隔離，並增加採檢頻率共做4次PCR採檢，前天找出9名陽性病患，昨再找出4名陽性病患，持續針對病房分區清消降低感染風險，今起辦理全院員工PCR採檢。

衛生局4日一早獲報，新竹市確診者案24474在關西、竹北有足跡，已陸續請清潔人員前往消毒，因應確診足跡，協調大安醫院於急診室外設置免費社區篩檢站，時間為4日晚6時至9時，5日上午9時至12時、下午2時至5時，呼籲足跡重疊民眾前往篩檢。

新竹縣從3月27日起已連續8天辦理共12場社區PCR免費採檢，昨晚大安醫院場採檢281人，含昨簡訊通知健身工廠竹北廠接觸者，全數陰性。8天累計採檢1451人，1450人陰性，1人陽性個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3月28日已轉報桃園市。

縣長楊文科對本土疫情再度升溫，請縣民不必驚慌，要完整接種疫苗，獲取保護力，平時口罩請戴好、戴滿，勤洗手、消毒，保持好社交距離，落實個人防疫措施，配合實聯制，尤其連假期間和親友外出，盡量避免人多擁擠場所，且務必全程戴好口罩，大家防疫一條心，共同守護社區家園。