今是清明連假第3天，台9線花蓮新城段午後陸續湧現北上車流。（羅亦晽攝）

今天是清明連假第3天，花蓮多雲時陰，陽光偶爾露臉，蘇花路廊上午整體運行順暢，仍有不少民眾把握假期最後時間，南下往花蓮旅遊，但也有民眾因擔心塞車已提前北返，目前北上車流量有逐漸增加趨勢，公路總局預估，今整日北上車流量恐逾1.4萬輛次，將在午後湧現，車多情形恐致晚間才會慢慢緩解。

公路總局指出，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下方向累積車流量為2665輛，花蓮往宜蘭北上方向則為2533輛，每小時車流量維持在400至500輛不等，且上午10時北上最高量為每小時489輛，北上車流有逐漸增加趨勢，預估今北上車流量尚餘1.2萬輛待紓解。

旅行時間方面，公路總局表示，蘇澳至崇德經台9線蘇花改路段南下旅行時間約82分鐘，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改路段旅行時間約75分。

公路總局依過往連假疏運交通趨勢研判，今蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預估午後崇德地區將湧現大量北返車潮，且可能出現車多路段包含台9線崇德路段、仁水隧道、觀音谷風隧道及南澳市區路段等，車多壅塞情形恐至晚間才會逐漸緩解。