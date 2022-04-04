今日上午10時清水地熱園區已啟動1出1進總量管制。（宜蘭縣警察局交通隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今日（4日）是清明連假第3天，民眾不畏疫情開車出遊，高公局預估上午10時至晚間12時，宜蘭北向往坪林，為重點壅塞時段與路段；上午10時起國5及蘇花路廊北返車潮逐漸增加，宜蘭縣警察局交通隊估計午後將湧現車潮，壅塞情形恐至深夜才能紓解。

至於宜蘭縣內重要風景區，交通隊指出，今日上午10時清水地熱園區已啟動1出1進總量管制，太平山森林遊樂區也出現入園車潮；而縣內各大墓區周邊交通狀況皆順暢，呼籲民眾多利用接駁專車，以免違規停車影響其他用路人出入動線。

高公局表示，建議用路人另行相關替代道路，國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線；國5北向壅塞時，往台北可行駛台9線，在坪林交流道接回國5，避開雪隧內壅塞車潮。

交通隊提醒，今日下午2時至晚間9時，國5蘇澳至頭城北向各入口將實施高乘載管制；另下午2時至晚間6時蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改雙向路肩開放大客車行駛，請用路人注意各項管制措施。