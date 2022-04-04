洪姓男子自稱是美國哈佛醫學院畢業、曾在美國加州的醫院執業，事實上是上網購買偽造的美國醫師識別證，假冒醫師身分上網把妹，友人看不下向檢警檢舉；台灣高等法院依偽造特種文書罪判洪徒刑5月，得易科罰金30萬元確定。高院判決指出，洪另以假醫師行騙女子行逕，已由檢察官主動偵辦中。

媒體爆料，洪男少年時期被父母送到美國念書，擁有綠卡，2008年洪自稱是哈佛大學醫學院學生，追求1名台籍女子，洪婚後不但透過妻子屢向岳家借錢，還假冒醫師身分與護理師、OL等人交往、借錢。

判決指出，洪男並非美國哈佛醫學院畢業，也不在美國加州大學爾灣分校（UCI）醫院任職醫師，卻於2019年2月間在美國上網購買假的美國執業醫師識別證。

盧姓友人質疑洪冒充美國醫師在外把妹，洪以LINE傳訊給盧稱「我目前依然持有美國醫師資格、要看ID嗎？」之後再傳送偽造的神經外科醫師識別證正面照片給盧看。

一審法官曾向衛福部、外交部函詢洪男的美國醫師身分，外交部函覆管轄的MD醫學博士及MMSc醫學碩士，「均查無洪的學位」。

一審認為，洪的犯罪動機，無非是企圖以高學歷、高社會地位的假象吸引未深思熟慮的女性的青睞，避免劣行遭揭穿，且他於案件證據調查完畢後自白犯行、表示不會再犯，但他之後卻行使緘默權，還說謊。

一審法官認為，洪以醫師身分惑人，可能長期行騙，檢方求處拘役55日，緩刑2年，刑度過輕，判處洪徒刑5月，得易科罰金，諭知2000元折抵一日，總計罰金為30萬元。

洪認為他證件僅傳給盧看，沒有證據證明他誘拐女性，判刑太重，提起上訴。

但高院認定洪透過網路遊戲宣稱是醫生，並非僅對盧1人聲稱而己，洪在一審審理時直到告發人出庭，才同意認罪協商，他在外行騙，但被害女子因故不願出面指證，目前檢察官主動偵辦中，因此駁回洪男上訴，全案確定。