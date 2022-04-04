港星王喜日前入境台灣桃園機場，上網發文透露自己在PCR檢測時鼻子被捅傷，且採檢人員不聞不問還逃跑，並公開口罩沾滿鮮血的照片。耳鼻喉科醫師提醒，有些人因鼻腔天生結構問題，或是過敏導致黏膜腫脹，都容易在鼻咽採檢時受傷，如休息逾半小時仍未止血，就建議就醫治療，以釐清是否有其他病因。

王喜3日晚間發文表示，在台北桃園國際機場被醫護人員用右手持棉棒捅入右鼻孔，同時用左手按後腦往前推，他感覺痛楚往後縮，她要求忍耐再來一次，再一次右手捅鼻孔，左手推頭往前，造成右鼻孔流血。

嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明指出，有些人因為鼻中膈彎曲、下鼻甲肥厚等先天結構問題，或是過敏導致黏膜腫脹，鼻咽採檢時容易受傷；他也不諱言「有些人員可能比較不熟悉，角度或力道不對比較容易受傷」，通常鼻咽採檢會從下鼻道或中鼻道進入，會比較順暢，但如果直通鼻竇，就容易導致出血。

徐正明提醒，例如小孩子的鼻黏膜比較薄，或是血壓高、有凝血問題的成人，有時候挖鼻孔、揉鼻子就流鼻血，如果是搭長途飛機，鼻腔比較乾，也有可能自發性出血，一下飛機又馬上戳鼻腔，更容易流血。

不過他也強調，鼻咽採檢的作法是刮取鼻黏膜的分泌物和細胞，拭子本身設計就不是平滑的，才能充分摩擦鼻黏膜，甚至有些採檢人員會旋轉拭子，也是為了沾到更多分泌物，讓採檢結果更準確。

徐正明說，如果鼻咽採檢導致出血，和一般流鼻血止血方式相同，應先坐下來休息，額頭稍微上揚，稍微冰敷，放鬆情緒以免血壓升高、血越流越多；如果本身沒有凝血問題，通常5到10分鐘就會止血，但如果超過半小時後沒緩解，則建議就醫治療。

他提醒，如果運氣不好戳到大條的血管，或是深處出血，都會導致血流不止，恐怕無法自行處理，應由耳鼻喉科醫師治療，並釐清背後是否有血小板低下等凝血問題，或是肝功能異常或登革熱而不自知。