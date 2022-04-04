民進黨市議員參選人林志誠（右）勤跑基層。（林志誠提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨菊系議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗與何權峰4日上午為市議員參選人陳慶鴻站台，李柏毅與邱俊憲批評林志誠四年前在左楠參選失利，如今跑到大岡山選舉，沒有在地服務。林志誠回應，他的服務是全方位的，別太狹隘。

李柏毅表示，林志誠上一屆在左楠區參選，為什麼這一次跑到大岡山？他批評林志誠沒有在地方服務，如果林志誠在左楠參選，他覺得合理，林志誠過去都沒有在大岡山地區服務，請問哪位比較有資格？他推薦陳慶鴻。

邱俊憲也指出，面對對手鋪天蓋地的資源，過去在別區參選失敗，突然跑到大岡山來參選，讓陳慶鴻陷入苦戰，請大家多支持陳慶鴻。陳慶鴻感謝李柏毅等人的相挺，他在地方深耕十年，期待進入議會後，為大岡山地區民眾服務。

對於李柏毅等人的批評，林志誠說，高雄市前市長謝長廷、陳菊也都不是高雄人，希望對手不要用狹隘心胸來看待。他過去的服務的領域是全方位的，他在陳其邁團隊是做基層組織，接著到市黨部擔任執行長，也都沒有地域之別。