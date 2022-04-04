基督教救助協會近日針對2422位「1919陪讀計畫」受助兒少「休閒生活調查」，調查發現，孩子課外活動以看電視、網路遊戲佔大宗，皆佔6成之多。救助協會認為，造成弱勢家庭孩子沉迷網路的原因，主要是父母忙於工作，以致無人陪伴、缺乏成就感，與習得無助，因而轉到虛擬世界中尋求肯定。唯有正視這些問題，才能真正引導孩子回歸健康與平衡的生活。

調查指出，陪讀班孩子在「課外的主要娛樂」，前3名都由3C包下，分別是看電視、網路遊戲、上網看影片社群軟體，只有不到3成的孩子選擇看書，也只有約2成的孩子會玩玩具。

救助協會社服部主任梁佳宏指出，多數弱勢家庭的父母忙於工作，無暇陪伴孩子，加上手機普遍使用，使得網路成為孩子主要的課外休閒。許多孩子在現實生活中遭遇挫折後，因沒有得到適當的引導與管理，就很容易沉迷於網路。

梁佳宏表示，網路早已是孩子們主要的休閒社交工具之一，而疫情更強化了網路的使用。因此家長與其一味禁止，失去與孩子溝通的機會，不如試著了解、貼近孩子的世界，善用虛擬世界給孩子的正面影響，為其帶來生活、人際、課業的轉化，同時促進親子關係。

自去年開始，救助協會就致力於陪讀班孩子的優勢開發，透過藝術教育、勞倫斯假日體育課程等多元陪伴，幫孩子找出優勢，建立自信與能力。梁佳宏說，孩子們在玩網路遊戲時，也需要組織隊友、團隊合作、戰略思考，這些訓練都可以整合到孩子的現實生活中。「在網路中帶隊打怪的，在現實生活中也常是不錯的領袖哦。」

救助協會今年再次與7-ELEVEN合作，發起送愛心禮盒給陪讀班孩子與食物銀行受助戶媽媽的活動。捐款可洽救助協會官網。