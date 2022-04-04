大陸上海新冠肺炎疫情不斷擴大，實施全域靜態管理措施，對當地民眾生活與經濟發展造成重大衝擊，多家金融機構認為，大陸今年恐難達到GDP年增率5.5%的目標。此外，有專家點出，若狀況無法緩解，恐會再次造成商品供應斷鏈，影響將擴散至全球。

綜合外媒報導，上海是大陸經濟、財政、航空及港口物流中心，國民生產總額佔全部4%左右，然而近期因大規模的確診事件頻傳，當局下令採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面疫調排查等措施，盼盡早實現社會清零。

然而此舉也衝擊上海的經濟活動，野村證券發布報告點出，由於今年前兩個月的經濟數據超乎預期，因此將第一季的經濟成長預測調高至4.2％，但受到疫情影響，野村調降第二季至第四季的經濟成長率的預測，且若疫情狀況持續惡化，大陸今年恐難達到年增5.5％的目標。

無獨有偶，美國財經媒體也警告，從深圳封城到上海封控，兩者造成的經濟損失可能導致大陸難以力保GDP年增5.5%的目標。

新加坡大華銀行的報告則認為，今年上半年大陸的GDP年增率落在4.5％左右，但將全年的GDP成長預測從原先的5.2％調降至4.9％，並指出，若當局要達成經濟成長目標，需要更多相關措施才能達成。

此外，有不具名的專家點出，上海在大陸經濟發展扮演重要角色，若疫情持續擴大，已慢慢恢復正常的供應鏈再出現斷鏈危機，影響將擴散至全球，過去兩年的狀況也會重新上演。

值得一提的是，電動車龍頭特斯拉位在上海浦東的工廠預計4日恢復生產，但受到疫情影響，已取消當天的重啟計畫，這也讓該公司表示，受到供應鏈中斷和大陸工廠停工，產量將比上一季下降。