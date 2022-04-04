警匪追逐中彈家屬悲控提告 警：雖感遺憾仍予以尊重

新北市中和區上月10日發生警匪追逐，造成27歲乘客鍾姓男子頭部中彈送醫，家屬放棄急救器捐。家屬今（4日）在板橋殯儀館舉行告別式，鍾母指控警方沒有道歉、不聞不問。對此，警方澄清，事發後全力協助關心家屬，分局長、副分局長、執法員警都有到靈堂捻香致意。

鍾母今（4日）上午11時許，由律師陳佳鴻陪同在板橋殯儀館舉行記者會，鍾母表示，兒子託夢說「媽媽，我頭很痛，非常想念媽媽！」兒子今天告別式，但警察和開車肇事駕駛也沒有到場，儘管警方再道歉也沒有意義了，除了所長有幫忙安排住宿、聯絡外，「沒有任何的訊息，沒有任何的道歉！」希望司法還給兒子一個公道、一個清白。

陳佳鴻表示，家屬期盼不要再有下一個媽媽流淚，已經向新北地檢署提告警員「過失致人於死」，盼還給家屬一個清白；警察執法有3點問題，第一該案件屬於交通肇事逃逸事件，第二開槍並非是一個最合法、最適當的手段，最後警員開槍卻忽略自己是邊跑步邊射擊，並非選擇最穩妥、最安全的射擊方式。

陳佳鴻強調，會視刑事告訴結果提出國賠及民事賠償，盼警械使用條例盡速修法，警察使用警械時可以更多加注意民眾安全。

中和警分局表示，員警為防止危害持續及擴大，保護他人生命安全，依法開槍喝止，實屬在危急狀況下不得已之必要作為。事發後至3月20日，中原派出所24小時編排勤務，逐班至雙和醫院，關心家屬。

此外，3月11、12、13、17、21、29日均有分局長、副分局、督察組長、中原所長、中原所副所長等關心慰問，分局長也曾率領執法警員到靈堂捻香致意，持續關懷協助家屬處理後續事宜，也對家屬對認真執勤員警提告，雖感遺憾仍予以尊重。