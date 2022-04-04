陳亞蘭（右）在《嘉慶君遊臺灣》與陳怡真感情走向備受關注。（欣湉國際提供）

陳亞蘭（右）在《嘉慶君遊臺灣》與假母親廖麗君感情深厚。（欣湉國際提供）

陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》收視口碑佳評如潮，本周三（6日）晚間8點將播出完結篇，飾演嘉慶君的陳亞蘭，劇中與真正的母親令妃娘娘（葉麗娜）相認，感人橋段將逼出觀眾淚水。陳亞蘭並預告：「最後3集，嘉慶君最深愛的人，將會有悲慘結局（意指領便當）。」笑說已命劇中隨從買了許多浴缸、水桶，準備陪著觀眾淚流，「絕對是比悲傷還悲傷，比心痛還心痛」。

為了《嘉慶君遊臺灣》後製，陳亞蘭每日6點出門，直到晚上10點才收工返家，為的就是要將最潮歌仔戲，精緻呈現給觀眾，「這次趁清明連假有好好休息，終於可以日睡8小時以上。」許多網友說此次《嘉慶君遊臺灣》只有30集太少了，對陳亞蘭喊想要60、80集甚至更多集數的電視歌仔戲，但也心疼陳亞蘭已經賣兩棟房子籌措經費拍攝，反而關注起要如何推廣歌仔戲文化。近期陳亞蘭也親自開班歌仔戲戲曲課程，盼讓人人都都學會唱歌仔戲。

陳亞蘭今（4日）也公布劇中特效，除該劇首集嘉慶君橫渡黑水溝的大船，在棚內打出實景船體，在視覺特效上也做出真實比例的逼真3D船體模型，最特別的是武術動作場面，也在武術場次實拍的畫面加入飛針特效，豐富打鬥層次，畫面也往鮮豔的方向去調整，盡力讓實拍與特效在視覺上達到完美的平衡，希望新穎的視覺畫面能讓歌仔戲電視劇呈現出新的美學感受。