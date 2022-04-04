國民黨台北市議員羅智強有意角逐桃園市長選戰，卻引發藍營地方反彈，對此，資深媒體人韋安表示，現在有人拿不尊重地方來卡羅智強參選，他認為這有點無中生有，因為羅早就拜會過不少在地藍營人士，其中有不少基層表態支持羅智強參選。

國民黨桃園市長布局陷入困局，羅智強有意角逐，卻引發地方反彈，呼籲國民黨主席朱立倫介入協調。對此，朱立倫上月26日表示，桃園不管是藍綠陣營，歷次以來都提名在地候選人，對於未來有無可能有所謂空降或非桃園在地人才參戰，朱立倫強調，一切以桃園民意作為出發點，並以桃園的未來來考量。

前藍委蔡正元昨（3日）在臉書也指出，縣市長真的很難空降，除非當地真的沒有人，也願意嘗試接受空降人選；此外，縣市長候選人，如果沒有在地經營一段時間，要當地各方人士接納，真的很困難。

針對外界質疑羅智強選桃園沒有在地經營的說法，韋安今（4日）在臉書發文表示，羅智強拜訪過不少桃園議員，至少有10位支持羅去選，也和一些地方重量人士見過面，徵詢意見，當然也有人一直不見羅的。對於外界拿不尊重地方的理由來卡羅智強，韋安直言，有點無中生有。