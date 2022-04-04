鋼鐵裁剪暨通路商新光鋼(2031)今年三大利多，台商回流建廠、去年遞延公共工程今年陸續展開、碳中和的綠電產業需求攀升等加持，接單能見度已看至年底。

新光鋼上周五收漲2.51%報69.5元，一度衝上去年9月1日之八個月來高價，拚返70元大關。投信連8日買超7793張、外資連3日買超2418張。

國發會日前公布台灣2050淨零路徑，新光鋼為因應太陽能光電市場需求，開發太陽能高耐腐蝕支撐架組，可用於漁電共生電場及屋頂、地面型太陽能裝置，法人也看好其未來成長潛力，預估新光鋼今年市占率有望大幅提升。

目前鋼鐵供給短期減少，預期鋼價仍可維持一段時間的強勢。本土法人預估，新光鋼2022年營收158.52億元，年增12.40%，毛利率17.93%，稅後EPS 6.57 元。法人認為隨著中鋼的盤價上漲，將可帶動下游的買氣及利差在未來1~2個季度中處在上升趨勢，但全年度的獲利估計仍將低於2021年，考量短期營運趨勢向上，但目前評價相對偏高且今年獲利將較去年下滑，法人對新光鋼的初次投資建議為區間操作。

俄烏戰連天，造成能源相關原料、焦煤、焦炭、石油、天然氣等不鏽鋼原物料價格不斷飆漲，戰爭加上西方各國對俄羅斯持續制裁，通膨及升息下，皆帶動全球原物料價格持續上揚。分析師指出，不鏽鋼價格一年漲約一倍，長遠來看價格高昂勢必會打擊需求，對整體不鏽鋼產業將造成一定程度的衝擊，持續密切關注原物料以及國際行情的走勢變化。

鎳價來看，俄烏衝突導致鎳價一度暴衝超過10萬美元關卡後，經歷被迫休市等交易混亂，鎳價在內外價差回歸過程中震盪波動加劇，鎳市場仍在努力回歸正常機制，預計短期內將會出現更多價格波動，不過俄烏戰爭爆發以來，鎳價仍保有超過30%的漲幅。國際行情未見明朗情況下，連帶影響國內鎳現貨價格震盪不斷，據CIP商品行情網資料顯示，上周四(3月31日)鎳現貨價報每公斤1005~1010元。