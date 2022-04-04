嘉義市家長協會理事長陳國慶在林森國小榮譽會長賴再興先生的牽線下，成功引進愛心書桌團的資源，送144組書桌椅給弱勢生。（呂妍庭攝）

嘉義市林森國小家長會榮譽會長賴再興曾引進資源送書桌給弱勢學生，今年兒童節前夕，他再度協助嘉義市家長協會引進高雄「愛心書桌團」的資源，送144組書桌椅給國中、小學生，上午已組裝完成的書桌送抵嘉義市，已有學生迫不及待來領取，還有學校請搬家公司直送到學生家，市府形容，這是最溫暖的兒童節禮物。

嘉市家長協會理事長陳國慶因賴再興的居中牽線，決定送嘉市弱勢學生書桌椅組，經校方事先調查，15校共有144名學生有需求，今家長協會號召40多位志工協助搬運書桌椅暫放在港坪國小風雨球場，開放家長、校方自取。

「窮也不能窮教育」，賴再興透露，先前曾牽線送過兩所國小書桌椅，當時送書桌到學生家裡時，竟發現書桌是部分學童家裡最大件家具，理解到有少數弱勢家庭孩子仍需改善學習環境，再次爭取資源，感謝高雄愛心書桌團無償提供百餘組書桌椅。

市府教育處長林立生表示，非常感謝嘉義市家長協會，一路走來始終為學生營造更優質的讀書環境，創造更好的學習效益而努力，更肯定學校的用心，雖是休假日，仍有多位校長親自到場幫學生領取書桌椅，嘉義國中、蘭潭國中還一起請搬家公司，將書桌椅直送到學生家裡中，「這份禮物超級暖心」。