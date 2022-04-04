電影《咒》女主角蔡亘晏演出舞台劇《婚內失戀》。（巨宸製作提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，將於4月22日起於誠品信義店連續演出10場。因主演破億電影《咒》而人氣暴漲的蔡亘晏，在《婚內失戀》飾演結婚5年、與另一半逐漸產生摩擦的老婆，劇中呈現3對夫妻在不同婚齡的婚姻輪廓，蔡亘晏認為劇情相當寫實，自己和老公黃健瑋都曾經歷這些過程，「因為我跟健瑋相戀至今已11年、結婚10年，看劇本的時候在婚姻3個階段直接『對號入座』，完全沒有在客氣的直接坐下去耶！」

近來因賣座恐怖片《咒》備受關注，蔡亘晏幽默表示，《咒》是相當特別的恐怖片，「觀眾可能會哭著走出電影院，但卻不是被嚇哭的！」而《婚內失戀》可能更嚇人，她感慨：「走入婚姻並不嚇人，最嚇人的其實都是我們自己！」她繼續解釋，大家容易習慣性自認在婚姻中是受害者，「覺得一切都是別人欠我們，如果不轉換一下思維，那人生可能真的就會一直處在頗嚇人的狀態唷！」

蔡亘晏和老公黃健瑋是明星夫妻檔，兩人在演藝圈耕耘多年，演技都備受肯定，事業有成的兩人，如何兼顧婚姻呢？其實她從結婚前就已經對另一半打好「預防針」，「直接表明自己絕對無法成為家庭主婦，提早讓雙方有共識，夫妻互相配合協調，你忙的時候我顧家，我忙的時候你顧家。」兩個人都忙呢？「就各自挑能力所及的家務去執行。不要隨便要求對方做家事，不要把自己的習慣強加在另一半身上。真的忙不過來，就花錢請打掃阿姨來救救我們了！」

蔡亘晏坦言，在婚姻初期也曾如《婚內失戀》中，對另一半拐著彎說話，甚至用指責對方的方式來表達意見，「不過最後會發現這是一種無效且浪費時間的溝通。」後來她明白，兩人都應該願意用彼此能接受的方式去協調，「而不是一味地用自我的價值觀去約束對方、期待對方，當我們將自己的快樂幸福完全寄託在另一半身上的同時，關係就會開始緊繃，因為真正的快樂，要從自己出發。」

「所以拐著彎說話的部分，現在已經成為我們夫妻互相開玩笑跟嘻鬧的互動方式了。」如今蔡亘晏將婚姻定位於「劇本外的第4個階段」，她認為如果兩人在第2、3階段沒有展開適當的溝通對話，「那極大可能會走向結束，但如果願意一起度過婚姻中的每一道關卡，再進到第4階段，就會是非常舒服的狀態了。」