洛杉磯雙雄天使、道奇4日首度在熱身賽對戰，天使先發投手「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）維持首戰的良好狀態，5局失1分，飆7次三振只被敲2安。天使大谷翔平、安森尼阮棟（Anthony Rendon）都轟出全壘打，道奇火力不彰，先發投手伯勒（Walker Buehler）被敲3轟，最後天使5比1輕鬆獲勝。

Next game at home is Opening Day 😇#LAASpring — Los Angeles Angels (@Angels) April 4, 2022

天使排出第一棒大谷翔平、第二棒卓奧特（Mike Trout）、第三棒阮棟的攻擊配置，平日的開路先鋒沃許（Jared Walsh）打第四棒。天使先前還試驗過卓奧特第一棒、大谷第二棒、阮棟第三棒的順序。

此戰大谷首打席吞K，阮棟二壘打，沃許一壘打送回第1分，並且沃德（Taylor Ward）追加1發兩分彈。5局下大谷、阮棟雙雙擊出陽春炮，雖然卓奧特此戰3打數掛零，這3位主力串聯的威力仍然極具威脅，至少可以確保他們3人在第一局都有打擊機會。卓奧特打出兩次深遠飛球被接殺，狀況也不差。

道奇打線僅有4支安打，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）手感低迷，春訓17打數僅1安打，打擊率0.059。天使投手辛德加沒有碰到多少挑戰，投滿5局只用掉64球。道奇左投普萊斯（David Price）登板1局被敲兩安，春訓累積2局無失分。大谷此戰是春訓第3轟，打擊率0.304、攻擊指數1.231狀態極佳。