奧莉維亞第一次上台就抱走「年度新人」大獎。（環球音樂提供）

因疫情延期2個月，第64屆葛萊美頒獎典禮終於在台灣時間今天上午圓滿落幕，此次地點首次移師拉斯維加斯的美高梅大花園體育館舉辦，以11項提名成為本屆入圍領跑者的爵士新巨星強巴提斯以《We Are》拿下「年度專輯」等5項大獎，成為本屆大贏家。

另外由火星人布魯諾與安德森帕克組成的Silk Sonic抱回4項，而去年以首張專輯《SOUR》橫掃全球排行的霸王級新人奧莉維亞也提7中3，其中更不負眾望拿下通類中的「年度新人」。

去年在樂壇出盡風頭的追夢少女奧莉維亞第一次上台就抱走「年度新人」大獎，她領獎時激動感謝大會圓了她最大的夢想，二度上台領取「最佳流行演唱專輯」也特別感謝母親：「因為不管我的夢想有多瘋狂，她都一直支持著我。」至於當晚壓軸最大贏家強巴提斯在拿下「年度專輯」致詞時提到，世界上沒有最佳歌手、音樂人或最佳演員，因為藝術是主觀的：「一首歌或一張專輯完成後，它們就像有雷達般，會出現在最需要的人身旁。」

今年表演部分也有許多亮點，奧莉維亞在典禮開始不久後即登台，她先是坐在車內轉著收音機，一首首專輯《SOUR》中的排行熱播歌曲流瀉，隨後便開始演唱冠軍神曲〈drivers license〉，接著她走入大街的造景中，以精湛深情的唱功令全場屏息。

怪奇比莉的演出重現類似〈Happier Than Ever〉MV場景，先是在一個暖色調的房間優雅開唱，隨後鏡頭拉遠，便發現她雙腳浸濕在水裡，隨著歌曲下半部曲風突變，她走上屋頂與哥哥菲尼亞斯碰頭，場內突然下起滂薄大雨，搭配比莉張力十足的演出畫面相當震撼，而她身穿的 T-Shirt上印有日前驟逝的幽浮一族鼓手Taylor Hawkins照片，以向其致敬。

當晚頒獎典禮也播放烏克蘭總統澤倫斯基特別錄製的影片，藉此與典禮現場及全球所有收視觀眾喊話，盼今晚大家能透過音樂或任何社群管道替他們發聲，隨後歌手約翰傳奇現場演唱全新歌曲〈Free〉，歌曲搭配後方播放的戰爭畫面令人動容。

罹患阿茲海默症的95歲傳奇歌王東尼班奈特去年與女神卡卡推出爵士專輯《爵對經典／Cheek to Cheek》後宣佈退休，今天典禮演出即便只有女神卡卡一人演唱〈Love For Sale〉、〈Do I Love You〉等合作歌曲，但開場驚喜穿插一小段東尼親自介紹卡卡出場的影片，卡卡也在演出最後溫暖喊話：「東尼我愛你！我們想你！」場面相當溫馨。