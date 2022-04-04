圖為瑞井國小團隊。（台中市教育局提供）

圖為東峰國中團隊。（台中市教育局提供）

上安國小-書可夢獵書大師課程。（台中市教育局提供）

全國閱讀績優學校團體及個人結果出爐，台中市獲獎率高達82％，一舉拿到18個獎項，全國居冠，包括4所學校獲得「閱讀磐石學校獎」、7位國中小教師榮獲「閱讀推手個人獎」、7個團體拿下「閱讀推手團體獎」，成績相當亮眼。

教育局長楊振昇表示，為提升學生閱讀的質量、興趣及能力，除了透過國民中小學閱讀教育工作委員會，定期召開會議研擬推動閱讀方針外，更透過「閱讀教育輔導團」，積極地協助教師了解圖書館的經營、規劃閱讀活動以及專業增能。

這次榮獲「閱讀磐石學校獎」學校包括東峰國中、大肚區瑞井國小、西屯區上安國小、北屯區軍功國小等4校；「閱讀推手個人獎」則為北屯區北屯國小老師洪淑芬、大雅區文雅國小主任楊鴻銘、北區立人國小主任簡鳳瑩、清水區大楊國小老師邱怡菁、外埔區外埔國小老師柳禎佑、豐原區葫蘆墩國小老師方子華、霧峰區僑榮國小老師鍾麗文等7人。

另外，獲得「閱讀推手團體獎」分別是西屯區東海國小愛閱志工團隊、大甲區德化國小志工隊、南屯區大墩國小綠光仙子志工團隊、北屯區仁美國小綠丁故事志工團隊、市立圖書館烏日分館、市立圖書館葫蘆墩分館、明道中學PTA愛心家長工作大隊等。