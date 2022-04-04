前美女主播蕭彤雯自2014年離開主播台後，她全力朝節目主持人、廣播和作家領域發展，經營電商也表現亮眼，親民的蕭彤雯也不吝嗇分享生活大小事，而她今（4日）早則曬出女兒視角的運動照，只見蕭彤雯身穿運動內衣和貼身長褲，辣媽S身材全都露，畫面超不科學。

蕭彤雯一早在臉書曬出運動照，只見蕭彤雯身穿運動內衣和貼身長褲，站在健身器材上運動，蕭彤雯大方露出小蠻腰，蕭彤雯也發文寫下：「#連假第三天 動一下 女兒視角」，她身材零贅肉，前凸後翹的S身材全都露，畫面超不科學，稱蕭彤雯是辣媽一點都不為過。

蕭彤雯47歲身材依舊惹火，吸引女星郁方直呼：「過分耶...叫我們怎麼活」，網友也紛紛喊：「這身材太好」、「這就是一個求正面的概念哩」、「體態勻稱，濃纖合度，真的是要逼死大家嗎？」、「也太健美」。

其實，蕭彤雯在擔任主播時，就以甜美外表、姣好身材，還因此擁有「美女主播」的美名，而蕭彤雯日前則因要帶兒子游泳，讓她罕見換穿比基尼入鏡，只見蕭彤雯穿著粉色豹紋比基尼，辣露超兇上圍，也讓人驚呼原來蕭彤雯身材這麼好。