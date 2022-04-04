【愛傳媒蔡詩萍專欄】清明連假，慎終追遠，一條家譜的聯繫線，你就是其中一環。把自己照顧好，不也是對這條家族的系譜，最好的回報嗎？

回老家，陪爸媽吃過飯，與兄弟姊妹幾家人老中青三代，閒話家常，聚過後，回到台北，老婆有事，女兒補習，我出門跑步了。

天色不佳，但賭賭看，跑多少，算多少，總比躺在沙發上，窩成馬鈴薯，追劇吃喝好吧（沒有諷刺你喔！？）

跑著，跑著，還真下雨了！雨絲輕柔柔，搔在臉上，想起上週日去桃園海風馬，冒雨出發，冒雨起跑，雨時大時小，最終完賽的過程。

你可以有千百種理由，不起床，不起身，不運動，但你一旦起床，起身，出門，運動了，你就只有一種感覺：哇，真爽，流汗真爽，運動中，筋骨被操，身心開竅，真爽！

我跑著，跑著，在指南宮前一家雜貨店老闆，伸手招呼：你要傘嗎？我搖搖頭，謝謝他。他有八十多了，老夫老妻經營那家店，兼及附近的停車位暫停收費。

跑久了，他視我為朋友，跑久了，我視他為長輩，常常打招呼，偶爾聊幾句，某個夏日，他還請我喝滿滿的熱茶，消暑解渴。

雨絲大了，我決定縮短計畫，跑七公里就好。回程，一輛指南客運司機，經過我，探頭就問：雨大了，借你傘吧？我搖搖頭，謝謝他，說我就要回去了，祝他假日開車平安。

公車揚長而去。我心溫暖。

雜貨店老闆，公車司機，接連問候，致意，借傘，我運氣這麼好（？），會不會待會有個美眉出現，身形妖嬈，也要借傘，也要傘下陪我走一段呢！？

啊，那是端午節，白蛇，青蛇，許仙的故事，抱歉，哥哥你有家有眷有女兒，還是乖乖回家吧！跑著跑著，我看到手機上，跳出幾位跑友，昨天完成台南秋季馬延後舉行的賽程，真羨慕。

跑步的人，不會變壞，因為跑步的人，知道什麼叫一步一腳印，每場馬，都是平日的練習累積，每次的完賽，都是一個人的武林，你知道了自律對自己的重要，你明白了僥倖不會在42K的漫漫長征中出現，你追逐了百馬的目標你就只能一直向前！

跑馬的人，心頭有目標，身心都在追逐這目標而進化。

作者為知名作家

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